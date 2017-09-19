Подростков отправят в колонию за убийство взрослого собутыльника в Салехарде

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Салехард, 19 сентября. В Ямало-Ненецком автономном округе вынесли приговор несовершеннолетним подросткам, которые подозревались в убийстве 52-летнего мужчины.

Инцидент произошел в декабре 2016 года. Молодые люди употребляли спиртные напитки в компании взрослых. В какой-то момент подростки повздорили с одним из гостей, сообщает Ura.ru.

Несовершеннолетние избили мужчину, нанеся удары по голове. Уходя из квартиры, один из преступников похитил мобильный телефон, который принадлежал избитому. Пострадавший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Подростков 16 и 17 лет приговорили к шести годам исправительной колонии.