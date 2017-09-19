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Американские ученые предсказали падение советского спутника на Землю
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    Американские ученые предсказали падение советского спутника на Землю

    11:02  19 Сентября 2017
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    Американские ученые предсказали падение советского спутника на Землю

    Москва, 19 сентября. Американские ученые заявили, что советский спутник радиотехнической разведки «Космос-1345» в скором времени прекратит свое существование. Об этом сообщается на сайте американской системы контроля космического пространства.

    «Космос-1345» был запущен на орбиту весной 1982 года. По предоставленной информации, несгоревшие останки спутника могут достичь поверхности Земли в начале ноября 2017 года. Прогноз будет уточняться по мере приближения даты падения спутника.

    Американские ученые предсказали падение советского спутника на Землю

    Напомним, что «Космос-1345» был отправлен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Восток», которая стартовала с космодрома «Плесецк» 31 марта 1982 года. Спутник работал на орбите с наклонением 81 градус. Масса устройства – 1700 кг.

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    Автор: Дима Оленин
    #космос #спутник
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