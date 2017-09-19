Россвязь создаст «белые» и «черные» списки мобильных телефонов
Москва, 19 сентября. В настоящее время специалисты Россвязи рассматривают возможность создания в России единой базы данных кодов IMEI мобильных телефонов. Реализовать проект предложено силами Центрального научно-исследовательского института связи.
В новых предложениях по регулированию оборота сотовых телефонов в России ключевую роль играют коды IMEI — международные идентификаторы телефонного оборудования. Набор информации, включающий в себя IMEI-идентификатор, абонентский номер устройства и идентификатор сим-карты устройства позволят точно идентифицировать любой мобильный в России, если того потребует необходимость.
Одним из вариантов использования такой базы является блокировка аппаратов, ввезенных в Россию нелегально.
«Если мобильный ввезен нелегально, продавцу присылается уведомление. Если законодатель скажет — возможна блокировка аппарата уполномоченными организациями. Может быть, покупателю дадут месяц-два на легализацию и оформление», — предположил генеральный директор ЦНИИС Андрей Грязев в беседе с газетой «Коммерсант».