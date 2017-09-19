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Россвязь создаст «белые» и «черные» списки мобильных телефонов
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    Россвязь создаст «белые» и «черные» списки мобильных телефонов

    11:08  19 Сентября 2017
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    Россвязь создаст «белые» и «черные» списки мобильных телефонов

    Москва, 19 сентября. В настоящее время специалисты Россвязи рассматривают возможность создания в России единой базы данных кодов IMEI мобильных телефонов. Реализовать проект предложено силами Центрального научно-исследовательского института связи.

    В новых предложениях по регулированию оборота сотовых телефонов в России ключевую роль играют коды IMEI  — международные идентификаторы телефонного оборудования. Набор информации, включающий в себя IMEI-идентификатор, абонентский номер устройства и идентификатор сим-карты устройства позволят точно идентифицировать любой мобильный в России, если того потребует необходимость.

    Россвязь создаст «белые» и «черные» списки мобильных телефонов

    Одним из вариантов использования такой базы является блокировка аппаратов, ввезенных в Россию нелегально.

    «Если мобильный ввезен нелегально, продавцу присылается уведомление. Если законодатель скажет — возможна блокировка аппарата уполномоченными организациями. Может быть, покупателю дадут месяц-два на легализацию и оформление», — предположил генеральный директор ЦНИИС Андрей Грязев в беседе с газетой «Коммерсант».

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    Автор: Валентин Меликов
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