Россвязь создаст «белые» и «черные» списки мобильных телефонов

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Москва, 19 сентября. В настоящее время специалисты Россвязи рассматривают возможность создания в России единой базы данных кодов IMEI мобильных телефонов. Реализовать проект предложено силами Центрального научно-исследовательского института связи.

В новых предложениях по регулированию оборота сотовых телефонов в России ключевую роль играют коды IMEI — международные идентификаторы телефонного оборудования. Набор информации, включающий в себя IMEI-идентификатор, абонентский номер устройства и идентификатор сим-карты устройства позволят точно идентифицировать любой мобильный в России, если того потребует необходимость.

Одним из вариантов использования такой базы является блокировка аппаратов, ввезенных в Россию нелегально.