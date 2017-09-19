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Курды-езиды митингуют в поддержку независимости Иракского Курдистана
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    Курды-езиды митингуют в поддержку независимости Иракского Курдистана

    11:05  19 Сентября 2017
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    Курды-езиды митингуют в поддержку независимости Иракского Курдистана

    Синджар, 19 сентября. Население провинции Синджар вышло на митинг в поддержку референдума Иракского Курдистана.

    Езидское население Иракского Курдистана решило массово поддержать проведение референдума по независимости Иракского Курдистана, который назначен на 25 сентября. Парламент Ирака проголосовал против данного мероприятия, назвав его антиконституционным, сообщает источник в Багдаде.

    Езидское население Иракского Курдистана серьезно пострадало от атак боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России), которое произошло в провинции Синджар в августе 2014 года. Тысячи мужчин были убиты игиловцами, несколько тысяч женщин и детей захвачены в плен.

    Курды-езиды митингуют в поддержку независимости Иракского Курдистана

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #референдум #езиды
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