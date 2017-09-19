Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Алеппо протестует против преступлений коалиции США
Украина
Украинские медики потребовали еды и уважения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинские медики потребовали еды и уважения

    10:56  19 Сентября 2017
    142

    Украинские медики требуют еды и уважения

    Киев, 19 сентября. Примерно пять тысяч медицинских работников прошли маршем по Киеву от стелы на Майдане через Крещатик до улицы Грушевского, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    В ходе марша медики скандировали: «Реформа без денег!», «Дайте зарплату!», «Наши дети хотят есть!», «Порошенко, сам живи на две тысячи гривен!» и другие.

    В частных комментариях не только младший медицинский персонал, но и врачи с большим стажем сетуют на то, что денег, которые им платят в бюджетных организациях, не хватает даже на еду.

    Украинские медики требуют еды и уважения

    «Я врач скорой помощи, работаю там почти 15 лет, постоянно сталкиваемся с проблемами – то нас бьют пациенты, то ломается машина, то нет элементарных лекарств. И за такую нервную работу получаю чуть больше 3 тысяч гривен (6 тысяч рублей) в месяц. Скажите, как можно прожить на 3 тысячи гривен, вы видели цены в магазинах? Мясо ценой 200 гривен за килограмм я не могу себе позволить, моя семья ест каши», - рассказал ФАН врач Андрей Кожемяко.

    Другой врач, Людмила Н, сообщила, что этим летом ее отправили в отпуск без сохранения зарплаты, а до этого всю весну заставляли работать на полставки, потому что нет денег. 

    «Но кроме денег нам нужно и уважение от чиновников. Они плюют на нас, и это больше невозможно терпеть!», - заявила врач.

    Украинские медики требуют еды и уважения

    Акцию организовали медицинские профсоюзы. Лидеры профсоюзов в своих речах требовали погашения долгов по заработной плате и своевременных выплат в дальнейшем. При этом на конец августа задолженность по зарплате в медицине достигла 107 миллионов гривен, а всего на реформу требуется свыше 4 миллиардов гривен, которых в бюджете нет. 

    Ранее ФАН сообщал, что в июле представители профсоюзов заблокировались в Министерстве здравоохранения и устроили там голодовку протеста, на которую правительство не отреагировало. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Петро Панч специально для ФАН Киев
    #киев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 140

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        25832

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19342

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7950

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6935
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        140
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        2697
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        3633
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        382