Украинские медики потребовали еды и уважения

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Киев, 19 сентября. Примерно пять тысяч медицинских работников прошли маршем по Киеву от стелы на Майдане через Крещатик до улицы Грушевского, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

В ходе марша медики скандировали: «Реформа без денег!», «Дайте зарплату!», «Наши дети хотят есть!», «Порошенко, сам живи на две тысячи гривен!» и другие.

В частных комментариях не только младший медицинский персонал, но и врачи с большим стажем сетуют на то, что денег, которые им платят в бюджетных организациях, не хватает даже на еду.

«Я врач скорой помощи, работаю там почти 15 лет, постоянно сталкиваемся с проблемами – то нас бьют пациенты, то ломается машина, то нет элементарных лекарств. И за такую нервную работу получаю чуть больше 3 тысяч гривен (6 тысяч рублей) в месяц. Скажите, как можно прожить на 3 тысячи гривен, вы видели цены в магазинах? Мясо ценой 200 гривен за килограмм я не могу себе позволить, моя семья ест каши», - рассказал ФАН врач Андрей Кожемяко.

Другой врач, Людмила Н, сообщила, что этим летом ее отправили в отпуск без сохранения зарплаты, а до этого всю весну заставляли работать на полставки, потому что нет денег.

«Но кроме денег нам нужно и уважение от чиновников. Они плюют на нас, и это больше невозможно терпеть!», - заявила врач.

Акцию организовали медицинские профсоюзы. Лидеры профсоюзов в своих речах требовали погашения долгов по заработной плате и своевременных выплат в дальнейшем. При этом на конец августа задолженность по зарплате в медицине достигла 107 миллионов гривен, а всего на реформу требуется свыше 4 миллиардов гривен, которых в бюджете нет.

Ранее ФАН сообщал, что в июле представители профсоюзов заблокировались в Министерстве здравоохранения и устроили там голодовку протеста, на которую правительство не отреагировало.