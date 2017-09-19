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Ирак: в Киркуке взорвался заминированный автомобиль
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    Ирак: в Киркуке взорвался заминированный автомобиль

    10:50  19 Сентября 2017
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    Ирак: в Киркуке взорвался заминированный автомобиль

    Киркук, 19 сентября. В иракском городе Киркук прогремел очередной взрыв.

    Командование курдского ополчения пешмерга сообщает о новом взрыве в населенном пункте Киркук. По данным военных, в административном центре провинции Иракского Курдистана взорвалась мина, которая была прикреплена к гражданскому автомобилю. Сведений о жертвах не поступало. На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт.

    Ранее сообщалось, что в субботу в центральном районе Адана города Киркук взорвался заминированный автомобиль. При взрыве погиб один мирный житель, девять человек получили ранения. Курды связывают данные инциденты с возникшей политической напряженностью между Багдадом и Эрбилем на фоне предстоящего референдума по независимости Иракского Курдистана.

    Ирак: в Киркуке взорвался заминированный автомобиль

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    Автор: Алексей Громов
    #взрыв #курды #ирак #киркук
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