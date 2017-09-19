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Сирия сегодня: Москва и Дамаск ведут переговоры, Госдеп доволен снижением насилия в САР
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    Сирия сегодня: Москва и Дамаск ведут переговоры, Госдеп доволен снижением насилия в САР

    11:31  19 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: Москва и Дамаск ведут переговоры, Госдеп доволен снижением насилия в САР

    Сирия, 19 сентября. Москва и официальный Дамаск обсудили урегулирование ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР). Государственный департамент Соединенных Штатов заявил о значительном снижении уровня насилия в САР. Госдеп верит в соглашение с Россией по предотвращению инцидентов в сирийском небе. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Переговоры РФ и САР

    Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов принял сирийскую общественно-политическую делегацию. В состав делегации от САР вошли председатель Народной партии Сирии шейх Наваф Аль-Мульхам, генеральный секретарь Национальной молодежной партии созидания и перемен Барвин Ибрагим и представитель гражданского общества, председатель НКО «Нур» Мухаммед Джалбут.

    «В ходе беседы состоялось подробное обсуждение складывающейся военно-политической ситуации в Сирии с акцентом на необходимость скорейшего урегулирования сирийского кризиса, укрепления роли общественных институтов в САР с целью их эффективного участия в восстановлении экономики и инфраструктуры сирийского государства», — рассказали в МИД РФ.

    Сирия сегодня: Москва и Дамаск ведут переговоры, Госдеп доволен снижением насилия в САР

    Сообщается, что в ходе встречи было подчеркнуто, что широкий межсирийский диалог с участием всех этноконфессиональных групп Сирии может помочь в установлении мира и стабильности в САР, а также создать условия для улучшения гуманитарного положения сирийского народа.

    Меньше насилия

    На территории САР серьезно снизился уровень насилия, а восстановление страны зависит от политического процесса. Об этом заявил на брифинге представителям СМИ помощник госсекретаря США Дэвид Саттерфилд по итогам встречи группы «друзей Сирии» в Нью-Йорке.

    «Благодаря роли зон деэскалации, совместной работы тех сторон, представленных сегодня на встрече (группы «друзей Сирии», — Прим. ФАН), насилие значительно снизилось. Появление новых перемещенных лиц значительно снизилось», — рассказал американский дипломат.

    Сирия сегодня: Москва и Дамаск ведут переговоры, Госдеп доволен снижением насилия в САР

    По словам Саттерфилда, военные действия не приводят к стабильности Сирии. Лишь подлинный политический процесс может достичь этой задачи. Он отметил, что без политического урегулирования кризиса усилия международного сообщества не смогут привести к восстановлению САР.

    Сотрудничества Москвы и Пентагона

    По словам того же Дэвида Саттерфилда, Соединенные Штаты верят в эффективность соглашения с Российской Федерацией по предотвращению воздушных инцидентов в Сирии. Он подчеркнул, что американские военные будут и дальше его соблюдать.

    «Госсекретарь заявил группе («друзей Сирии», — Прим. ФАН), что мы работаем тесно по предотвращению конфликтов в ходе операций в Дейр-эз-Зор. Мы уверены, что процесс по предотвращению конфликтов может работать, может преуспеть и может двигаться вперед. Мы привержены этому, и российские партнеры нам также сказали, что привержены этому. Мы уверены, что у нас есть эффективный механизм по предотвращению инцидентов», — рассказал Саттерфилд.

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    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #сирия #иг #игил #башар асад #ракка
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