Сирия сегодня: Москва и Дамаск ведут переговоры, Госдеп доволен снижением насилия в САР

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Сирия, 19 сентября. Москва и официальный Дамаск обсудили урегулирование ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР). Государственный департамент Соединенных Штатов заявил о значительном снижении уровня насилия в САР. Госдеп верит в соглашение с Россией по предотвращению инцидентов в сирийском небе. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Переговоры РФ и САР

Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов принял сирийскую общественно-политическую делегацию. В состав делегации от САР вошли председатель Народной партии Сирии шейх Наваф Аль-Мульхам, генеральный секретарь Национальной молодежной партии созидания и перемен Барвин Ибрагим и представитель гражданского общества, председатель НКО «Нур» Мухаммед Джалбут.

«В ходе беседы состоялось подробное обсуждение складывающейся военно-политической ситуации в Сирии с акцентом на необходимость скорейшего урегулирования сирийского кризиса, укрепления роли общественных институтов в САР с целью их эффективного участия в восстановлении экономики и инфраструктуры сирийского государства», — рассказали в МИД РФ.

Сообщается, что в ходе встречи было подчеркнуто, что широкий межсирийский диалог с участием всех этноконфессиональных групп Сирии может помочь в установлении мира и стабильности в САР, а также создать условия для улучшения гуманитарного положения сирийского народа.

Меньше насилия

На территории САР серьезно снизился уровень насилия, а восстановление страны зависит от политического процесса. Об этом заявил на брифинге представителям СМИ помощник госсекретаря США Дэвид Саттерфилд по итогам встречи группы «друзей Сирии» в Нью-Йорке.

«Благодаря роли зон деэскалации, совместной работы тех сторон, представленных сегодня на встрече (группы «друзей Сирии», — Прим. ФАН), насилие значительно снизилось. Появление новых перемещенных лиц значительно снизилось», — рассказал американский дипломат.

По словам Саттерфилда, военные действия не приводят к стабильности Сирии. Лишь подлинный политический процесс может достичь этой задачи. Он отметил, что без политического урегулирования кризиса усилия международного сообщества не смогут привести к восстановлению САР.

Сотрудничества Москвы и Пентагона

По словам того же Дэвида Саттерфилда, Соединенные Штаты верят в эффективность соглашения с Российской Федерацией по предотвращению воздушных инцидентов в Сирии. Он подчеркнул, что американские военные будут и дальше его соблюдать.