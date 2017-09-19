Рособоронэкспорт поставит за рубеж более 100 тысяч автоматов Калашникова

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Москва, 19 сентября. Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что с начала 2017 года компания заключила семь контрактов на поставку более 100 тыс. автоматов Калашникова за рубеж.

По его словам, интерес к российским автоматам проявляют государства Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.

«В 2017 году мы уже заключили семь контрактов на поставку более 100 тысяч АК различных модификаций и сейчас ведем переговоры на поставку автоматов с еще несколькими заказчиками», — отметил гендиректор.

Напомним, российский специальный экспортер вооружений Рособоронэкспорт подписал на Международном военно-техническом форуме «Армии-2017» свыше десяти контрактов и договоров.