Под Одессой неизвестные пробили голову активисту, оправданному по делу 2 мая

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Одесса, 19 сентября. Неизвестные напали на одного из оправданных фигурантов по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в Овидиополе. Стороннику «антимайдана» пробили голову. Сейчас он находится в больнице.

Источник портала «Думская» уточнил, что нападение было совершено на Евгения Грищука.

Напомним, накануне Ильичевский суд Одесской области признал невиновными фигурантов дела о массовых беспорядках 2 мая в Одессе по эпизоду событий на Греческой площади и постановил освободить их из-под стражи.

Однако после этого в зал заседаний вошли представители прокуратуры и сотрудники СБУ, объявив, что оправданные активисты «антимайдана» подозреваются в сепаратизме.

