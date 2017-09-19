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Под Одессой неизвестные пробили голову активисту, оправданному по делу 2 мая
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    Под Одессой неизвестные пробили голову активисту, оправданному по делу 2 мая

    10:48  19 Сентября 2017
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    Под Одессой неизвестные пробили голову активисту, оправданному по делу 2 мая

    Одесса, 19 сентября. Неизвестные напали на одного из оправданных фигурантов по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. 

    По данным местных СМИ, инцидент произошел в Овидиополе. Стороннику «антимайдана» пробили голову. Сейчас он находится в больнице.

    Источник портала «Думская» уточнил, что нападение было совершено на Евгения Грищука. 

    Напомним, накануне Ильичевский суд Одесской области признал невиновными фигурантов дела о массовых беспорядках 2 мая в Одессе по эпизоду событий на Греческой площади и постановил освободить их из-под стражи.

    Однако после этого в зал заседаний вошли представители прокуратуры и сотрудники СБУ, объявив, что оправданные активисты «антимайдана» подозреваются в сепаратизме.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #суд #украина #нападение #одесса #антимайдан #дело 2 мая
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