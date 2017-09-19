В Тюмени вынесли приговор пенсионерке, выбросившей с балкона кошек

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Тюмень, 19 сентября. Жительнице Тюмени на пять месяцев ограничили свободу после жестокого убийства двух кошек. Пожилая женщина сбросила животных с балкона седьмого этажа.

Инцидент произошел 2 мая на улице Республики.

По информации прокуратуры Тюменской области, 56-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругалась с соседкой. Когда в общий коридор вышла кошка соседки с котенком породы мейн-кун, тюменка схватила животных и выбросила с балкона седьмого этажа. Очевидцами трагедии стали маленькие дети, которые в тот момент гуляли во дворе дома.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшими за собой их гибель», передает Ura.Ru.