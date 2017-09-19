Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Алеппо протестует против преступлений коалиции США
Происшествия
В Тюмени вынесли приговор пенсионерке, выбросившей с балкона кошек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Тюмени вынесли приговор пенсионерке, выбросившей с балкона кошек

    10:48  19 Сентября 2017
    99

    В Тюмени вынесли приговор пенсионерке, выбросившей с балкона кошек

    Тюмень, 19 сентября. Жительнице Тюмени на пять месяцев ограничили свободу после жестокого убийства двух кошек. Пожилая женщина сбросила животных с балкона седьмого этажа.

    Инцидент произошел 2 мая на улице Республики.

    По информации прокуратуры Тюменской области, 56-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругалась с соседкой. Когда в общий коридор вышла кошка соседки с котенком породы мейн-кун, тюменка схватила животных и выбросила с балкона седьмого этажа. Очевидцами трагедии стали маленькие дети, которые в тот момент гуляли во дворе дома.

    В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшими за собой их гибель», передает Ura.Ru.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 140

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        25832

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19342

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7950

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6935
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        140
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        2697
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        3633
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        382