Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Лимонов ответил Макаревичу на слова об «уродливом» памятнике Калашникову
Политика
СМИ рассказали, как выглядит рабочий кабинет Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СМИ рассказали, как выглядит рабочий кабинет Путина

    12:00  19 Сентября 2017
    44

    СМИ рассказали, как выглядит рабочий кабинет Путина

    Москва, 19 сентября. Большую часть времени президенты и влиятельные политики проводят в своих рабочих кабинетах. СМИ рассказали об интерьере кабинета президента Российской Федерации Владимира Путина. 

    СМИ рассказали, как выглядит рабочий кабинет Путина

    Рабочий кабинет главы российского государства небольшой, но очень комфортный и уютный во многом благодаря деревянной обшивки. Предметы мебели тоже выполнены из дерева, а возле стены есть несколько книжных стеллажей, пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    В Кремле также есть и комната для отдыха, куда Путин никогда не пускает представителей СМИ. Исключение лидер РФ сделал только для голливудского мэтра Оливера Стоуна. 

    СМИ рассказали, как выглядит рабочий кабинет Путина

    По данным СМИ, в комнате отдыха есть портрет отца Путина и иконы. Президент РФ ранее отмечал, что именно в этой комнате он работает с документами. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #кремль #кабинет
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 415

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        25931

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19400

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7960

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6978
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        52
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        420
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        3914
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        8146