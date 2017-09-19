СМИ рассказали, как выглядит рабочий кабинет Путина

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Москва, 19 сентября. Большую часть времени президенты и влиятельные политики проводят в своих рабочих кабинетах. СМИ рассказали об интерьере кабинета президента Российской Федерации Владимира Путина.

Рабочий кабинет главы российского государства небольшой, но очень комфортный и уютный во многом благодаря деревянной обшивки. Предметы мебели тоже выполнены из дерева, а возле стены есть несколько книжных стеллажей, пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

В Кремле также есть и комната для отдыха, куда Путин никогда не пускает представителей СМИ. Исключение лидер РФ сделал только для голливудского мэтра Оливера Стоуна.

По данным СМИ, в комнате отдыха есть портрет отца Путина и иконы. Президент РФ ранее отмечал, что именно в этой комнате он работает с документами.