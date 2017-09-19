Сирия: режим перемирия в зонах деэскалации был нарушен четыре раза

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Москва, 19 сентября. Минобороны РФ сообщает о четырех случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал за сутки четыре случая нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Хама (2), Латакия (1) и Алеппо (1). Турция заявила о шести случаях стрельбы в провинциях Дамаск (4) и Хама (2).

Все инциденты, связанные с нарушением режима прекращения огня, происходили в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламское государство*» (обе организации запрещены в России), сообщает министерство обороны РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.