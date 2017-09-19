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Происшествия
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Россия
Число преступлений террористической направленности уменьшилось в России в 10 раз
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    Число преступлений террористической направленности уменьшилось в России в 10 раз

    10:47  19 Сентября 2017
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    Число преступлений террористической направленности уменьшилось в России в 10 раз

    Москва, 19 сентября. В Национальной антитеррористическом комитете заявили о снижении преступлений террористической направленности в стране. По словам заместителя главы аппарата ведомства Игоря Кулягина, речь идет о десятикратном сокращении числа преступлений. 

    В России сохраняется тенденция по сокращению числа преступлений, связанных с терроризмом, сообщил представитель НАК Игорь Кулягин. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания всероссийского форума по противодействию террористической и экстремистской идеологии среди молодежи и на уровне образования.

     «За последние пять лет число преступлений террористической направленности сократилось в 10 раз», — сказал силовик.

    Отметим, что антитеррористические структуры ведут регулярную работу по контролю безопасности в таких субъектах, как Дагестан, Ингушетия. После теракта в метро Петербурга 3 апреля текущего года значительно усилены меры безопасности на входе в подземку. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #антитеррор #нак
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