Десятки тысяч евро смыли в унитаз в Женеве

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Женева, 19 сентября. Прокуратура Женевы выясняет, кто и зачем спустил в городскую канализацию десятки тысяч евро. Денежные засоры в туалетах трех ресторанов, расположенных рядом с отделением банка UBS Group AG, устранили несколько месяцев назад. При этом существенная часть банкнот номиналом в 500 евро была изрезана ножницами.

В надзорном ведомстве заявили, это мог сделать кто-то из сотрудников или клиентов UBS Group AG. Как уточняет Bloomberg, часть денег были найдены в туалете рядом с помещением, в котором расположены банковские ячейки этой финансовой организации в центре Женевы, а позже сантехники, устраняя засоры в трех ресторанах неподалеку нашли новые купюры.

Представители прокуратуры убеждены, что «за этим явно что-то стоит». И хотя уничтожение денег в Швейцарии не является преступлением, по данному факту было начато расследование.