Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской области

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Киров, 19 сентября. Во вторник победивший на выборах губернатора Кировской области Игорь Васильев официально вступил в должность и произнес текст присяги, обещав «уважать и охранять права человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию области и повышению благосостояния ее жителей».

Церемония инаугурации нового губернатора проходила в одном из залов в здании регионального правительства. Присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и областного Заксобрания, а также почетные граждане и представители общественных организаций. Председатель областного избиркома вручил Васильеву удостоверение об избрании губернатором.

После прочтения присяги Игорь Васильев, согласно Уставу области, был официально признан вступившим в должность.

Игорь Васильев был назначен врио губернатора Кировской области после того, как в июле 2016 года прежний губернатор Никита Белых был отправлен в отставку Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.