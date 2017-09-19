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Происшествия
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Россия
Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской области
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    Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской области

    10:46  19 Сентября 2017
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    Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской области

    Киров, 19 сентября. Во вторник победивший на выборах губернатора Кировской области Игорь Васильев официально вступил в должность и произнес текст присяги, обещав «уважать и охранять права человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию области и повышению благосостояния ее жителей».

    Церемония инаугурации нового губернатора проходила в одном из залов в здании регионального правительства. Присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и областного Заксобрания, а также почетные граждане и представители общественных организаций. Председатель областного избиркома вручил Васильеву удостоверение об избрании губернатором.

    Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской области

    После прочтения присяги Игорь Васильев, согласно Уставу области, был официально признан вступившим в должность.

    Игорь Васильев был назначен врио губернатора Кировской области после того, как в июле 2016 года прежний губернатор Никита Белых был отправлен в отставку Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

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    Автор: Валентин Меликов
    #васильев
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