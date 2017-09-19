МВД ликвидировало крупнейший в России интернет-магазин наркотиков

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Москва, 19 сентября. МВД РФ сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазин наркотиков RAMP (Russian anonymous marketplace), действовавший в русскоязычном сегменте анонимной сети TOR. Об этом сообщил замминистра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин в ответ на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина.

Парламентарий поинтересовался, какие меры принимает ведомство против распространения наркотиков в Сети. Запрос Горелки направил в августе.

В ответ Ваничкин сообщил о том, что в минувшем июле в результате проведенных мероприятий была прекращена деятельность крупнейшей в русскоязычном сегменте TOR торговой площадки RAMP.

Кроме того, замминистра МВД указал на то, что за первые шесть месяцев 2017 года было выявлено 3775 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Все они были совершены с использованием интернет-технологий, в результате к уголовной ответственности привлечено 1583 лица, из незаконного оборота изъяли более 760 кг наркотиков, а также была пресечена деятельность 1345 сайтов, через которые торговоли наркотиками. Решением Роскомнадзора доступ к ним запрещен, сообщает ТАСС.

