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МВД ликвидировало крупнейший в России интернет-магазин наркотиков
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    МВД ликвидировало крупнейший в России интернет-магазин наркотиков

    10:30  19 Сентября 2017
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    МВД ликвидировало крупнейший в России интернет-магазин наркотиков

    Москва, 19 сентября. МВД РФ сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазин наркотиков  RAMP (Russian anonymous marketplace), действовавший в русскоязычном сегменте анонимной сети TOR. Об этом сообщил замминистра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин в ответ на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина.

    Парламентарий поинтересовался, какие меры принимает ведомство против распространения наркотиков в Сети. Запрос Горелки направил в августе.

    В ответ Ваничкин сообщил о том, что в минувшем июле  в результате проведенных мероприятий была прекращена деятельность крупнейшей в русскоязычном сегменте TOR торговой площадки RAMP.

    Кроме того, замминистра МВД указал на то, что за первые шесть месяцев 2017 года было выявлено 3775 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Все они были совершены с использованием интернет-технологий, в результате к уголовной ответственности привлечено 1583 лица, из незаконного оборота изъяли более 760 кг наркотиков, а также была пресечена деятельность 1345 сайтов, через которые торговоли наркотиками.  Решением Роскомнадзора доступ к ним запрещен, сообщает ТАСС.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #мвд #интернет #ramp
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