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Зарезавший полуторагодовалую родственницу мужчина был ранен при задержании в Астрахани
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    Зарезавший полуторагодовалую родственницу мужчина был ранен при задержании в Астрахани

    10:43  19 Сентября 2017
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    Зарезавший полуторагодовалую родственницу мужчина был ранен при задержании в Астрахани

    Астрахань, 19 сентября. Во вторник утром сотрудники полиции при задержании ранили 42-летнего жителя Астрахани, который оказал им сопротивление. Его подозревают в убийстве полуторогодовалой родственницы. Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

    Следствием установлено, что ранее судимый мужчина нанес несколько ножевых ранений девочке, из-за которых она скончалась. При задержании он оказал активное сопротивление, поэтому полицейские применили оружие. Подозреваемый был ранен и вскоре доставлен в больницу, где ему оказывается помощь. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Как сообщало агентство URA.RU, в ХМАО обвиняемый в жестоком изнасиловании изувечил себя в зале суда.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #астрахань
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