Орешкин сравнил ситуацию в экономике России с развитием США в 80-х годах

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Москва, 19 сентября. Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что текущая ситуация в российской экономике похожа на развитие экономики США в первой половине 1980-х годов.

По словам главы Минэкономразвития, в начале 80-х годов в американской экономике наблюдалась низкая и устойчивая инфляция, которая открыла дорогу положительному кредитному циклу, сообщает пресс-служба министерства.

Максим Орешкин подчеркнул, что в таком случае перед правительством и ЦБ России будет стоять задача, как сделать этот кредитный цикл позитивным для экономического роста. По мнению министра, это означает больше концентрации на корпоративном и инвестиционном кредитовании, развитие таких инструментов, как ипотека.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что безработица в нашей стране остается на рекордно низком уровне и будет сокращаться.