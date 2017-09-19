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В Совфеде рассказали, чем опасно решение США выделить Киеву $500 млн
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    В Совфеде рассказали, чем опасно решение США выделить Киеву $500 млн

    10:27  19 Сентября 2017
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    В Совфеде рассказали, чем опасно решение США выделить Киеву $500 млн

    Москва, 19 сентября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление главы Украины Петра Порошенко об одобрении американским сенатом выделения Киеву $500 млн на оборону. 

    По его словам, эти слова свидетельствуют о том, что Порошенко настроен воевать, поскольку весь мир тревожит вопрос мира, а его — наоборот, передает RT

    Кроме того, Джабаров считает, что это опасное решение со стороны Вашингтона. Он отметил, что «Порошенко собирается воевать, видимо, против своего же народа в Донбассе, чтобы потом обвинить во всем Россию».

    В Совфеде рассказали, чем опасно решение США выделить Киеву $500 млн

    «Надеюсь, что здравый смысл возобладает и Порошенко не удержится у власти до того «счастливого» времени, когда его страна будет до зубов вооружена», — добавил политик, отметив, что 500 млн долларов — слишком большие деньги для такой страны.

    Напомним, ранее украинский лидер сообщил, что в проекте оборонного бюджета США на будущий финансовый год, который ратифицировал американский сенат, есть пункт о выделении киевским властям 500 млн долларов на безопасность и оборону.

     

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    Автор: Дана Балан
    #сша #украина #порошенко #конгрессмены
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