В Совфеде рассказали, чем опасно решение США выделить Киеву $500 млн

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Москва, 19 сентября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление главы Украины Петра Порошенко об одобрении американским сенатом выделения Киеву $500 млн на оборону.

По его словам, эти слова свидетельствуют о том, что Порошенко настроен воевать, поскольку весь мир тревожит вопрос мира, а его — наоборот, передает RT.

Кроме того, Джабаров считает, что это опасное решение со стороны Вашингтона. Он отметил, что «Порошенко собирается воевать, видимо, против своего же народа в Донбассе, чтобы потом обвинить во всем Россию».

«Надеюсь, что здравый смысл возобладает и Порошенко не удержится у власти до того «счастливого» времени, когда его страна будет до зубов вооружена», — добавил политик, отметив, что 500 млн долларов — слишком большие деньги для такой страны.

Напомним, ранее украинский лидер сообщил, что в проекте оборонного бюджета США на будущий финансовый год, который ратифицировал американский сенат, есть пункт о выделении киевским властям 500 млн долларов на безопасность и оборону.