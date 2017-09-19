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Япония развернет ПРО на Хоккайдо в ответ на ракетные испытания КНДР
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    Япония развернет ПРО на Хоккайдо в ответ на ракетные испытания КНДР

    10:24  19 Сентября 2017
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    Япония развернет ПРО на Хоккайдо в ответ на ракетные испытания КНДР

    Токио, 19 сентября. В японском министерстве обороны приняли решение развернуть на северном острове Хоккайдо противоракетные комплексы Patriot PAC-3, стоящие на вооружении Сил самообороны, в качестве ответа на ракетные испытания Северной Кореи.

    «Поскольку есть вероятность дальнейших пусков ракет, которые будут пролетать в этом районе, мы намерены принять все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей», — объявил на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

    Япония развернет ПРО на Хоккайдо в ответ на ракетные испытания КНДР

    Как отмечают «Известия», ракетные комплексы Patriot будут размещены неподалеку от города Хакодате на юго-западном побережье острова Хоккайдо, который на данный момент считается самым близким крупным городом к траектории полета большинства северокорейских ракет. 29 августа и 15 сентября во время запусков ракеты пролетели как раз над этой частью острова.

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    Автор: Валентин Меликов
    #онодэра
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