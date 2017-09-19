Решетников провел первые кадровые перестановки в Пермском крае

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Пермь, 19 сентября. Губернатор Пермского края Максим Решетников провел первое заседание правительства, в ходе которого принял отставки вице-премьера региона Владимира Рыбакина и главы местного здравоохранения Вадима Плотникова.

Работа губернатора Пермского края после официального вступления в должность началась с кадровых перестановок. Свой пост покинул вице-премьер краевого правительства, а глава местного Минздрава Вадим Плотников пожелал вернуться на прежнюю должность в качестве руководителя онкологического дипансера.

Известно, что пост первого председателя правительства достанется Михаилу Сюткину, который ранее курировал Минстрой Пермского края. Временно исполняющим обязанности главы Минздрава будет Дмитрий Матвеев, до назначения он был заместителем министра здравоохранения, пишет Ura.ru

