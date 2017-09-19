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Бузова опозорилась в эфире «Дома-2», облизав флейту
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    Бузова опозорилась в эфире «Дома-2», облизав флейту

    10:42  19 Сентября 2017
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    Бузова опозорилась в эфире «Дома-2», облизав флейту

    Москва, 19 сентября. Телеведущая, а теперь и певица Ольга Бузова повергла в шок своей выходкой на телепроекте «Дом-2». Телебрюнетка продемонстрировала на флейте весьма недвусмысленные движения рукой, а затем облизала музыкальный инструмент. Соответствующее видео появилось в Сети и сразу же вызвало негативные эмоции не только у зрителей, но и участников телепроекта.

    Так, на сорокасекундном ролике можно увидеть, как облаченная в строгий синий брючный костюм Бузова находится в центре студии с белой флейтой в руке. 

    «Мастер-класс от Ольги Бузовой», — прокомментировал действия певицы ведущий Андрей Черкасов.

    После этого Бузова стала поглаживать флейту по всей длине, смутив даже самых стойких участников реалити-шоу. Присутствующие в телестудии девушки и мужчины начали прикрывать лицо руками. Несмотря на это, певица смачно облизнула флейту, после чего эротично изогнувшись, она отошла в сторону.

    Следует отметить, что негативные комментарии под видео не заставили себя долго ждать, сообщает интернет-издание «Дни.Ру».

    «Бузова медленно скатывается до уровня фрика», «Мне за нее очень стыдно», «Делает она а стыдно мне﻿», «Тошнотворная особа. Когда же ее кто-нибудь приземлит!?», «Меня сейчас стошнит!!! Бедная флейта», «Печальное зрелище(((!!!﻿», — высказались зрители ролика.

    Напомним, ранее Бузова оголилась в новом клипе на песню «для сильных девушек».

     

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #бузова #дом-2
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