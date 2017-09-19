Политизированными и смешными назвали в Совфеде обвинения Литвы в адрес Минобороны РФ

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В Минобороны РФ назвали политизированными претензии Вильнюса о якобы «вторжении» самолетов Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) в воздушное пространство Литвы во время учений «Запад-2017».

«Расцениваем претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства Литвы в рамках учений «Запад-2017», как политизированные и не соответствующие действительности», — заявили в Минобороны России.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что экипажи российских самолетов сделали соответствующий запрос на отклонение маршрута в сторону литовской границы. Очередную истерику Вильнюса и ответ на нее Минобороны РФ Федеральному агентству новостей прокомментировал заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Фон, на котором проходят учения «Запад-2017», настолько политизирован западными странами, что любые действия, которые связаны с полетом летательных аппаратов, перемещением техники, движением кораблей, — нашим министерством обороны определены как чуть ли не ключевые, с полным объективным контролем и с невозможностью предъявить России какие-то претензии, — отметил сенатор Клинцевич. — Это очень важно, потому что мы понимаем, что на Западе подняли огромную волну о «российской агрессии», хотя всем ясно, что эти утверждения совершенно несостоятельны, не имеют никаких оснований и абсолютно надуманны — вы же понимаете, вокруг живут не сумасшедшие, они же все видят понимают. Сегодня нам очень важно сохранить этот статус абсолютной объективности и прозрачности, это, может быть, для нас даже более важно, чем перемещение в ходе учений каких-то сил и средств».

По словам Клинцевича, в ходе учений информированию наших «западных партнеров» было уделено самое пристальное внимание, сценарий маневров открыто обсуждался при полном контроле, в том числе со стороны военных атташе стран НАТО.

«Когда говорят о необходимости полетов самолетов вдоль границы в ходе учений, то нужно понимать, что там нет полигонов, поэтому радиус разворотов, заходы на какую-то ударную позицию никак не могут быть сопряжены с такой колоссальной ошибкой, как нарушение государственной границы, — отметил зампред комитета по обороне и безопасности Совфеда. — Конечно, все эти вещи учитываются в ходе учений. И даже если допустить, что там действовали наши летчики, которые не очень знают эту местность, и которые осуществили бомбоштурмовые удары по полигонам, находящимся на территории Белоруссии, то вряд ли они могли как-то нарушить границу, тем более литовскую. Единственный полигон, который находится в том районе, расположен недалеко от Гродно, так что в связи с заходами нашей авиации претензии могли бы предъявить поляки, потому что это в нескольких сотнях километрах от Польши — но поляки об этом ничего не говорят».

Поэтому все претензии Литвы к России не только политизированы, но и смешны, отметил сенатор.

«Почему литовцы так возмущены и говорят об этом, я не знаю. Думаю, мы потребуем у них какие-нибудь доказательства — это должны быть данные объективного контроля. Ведь все, что связано с перемещением наших самолетов, — связано с заранее установленными планами, заданиями, расположением полигонов и с учетом всех траекторий движений самолетов. Самолеты не могут летать, как им вздумается — они взлетели в сторону полигона, нанесли в ходе учений в соответствии с тактическим заданием бомбоштурмовой удар — цели и мишени тоже на полигоне, и улетели. Поэтому все претензии Литвы смешны, политизированы и несостоятельны. И я думаю, в ближайшее время, когда мы потребуем доказательств, будет очень бледный вид у тех литовских руководителей, которые сегодня об этом говорят», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее сообщалось, что МИД Литвы вручил России ноту протеста в связи с якобы нарушением литовского воздушного пространства самолетами ВКС РФ.

В связи с завершающимися 20 сентября российско-белорусскими учениями «Запад-2017», которые вызвали настоящую истерику в Прибалтике, президент Литвы Даля Грибаускайте даже пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Глава Литвы заявила, что учения «Запад-2017» якобы моделируют реальный конфликт со странами НАТО и имеют скрытые сценарии, в том числе по запугиванию прибалтийских соседей России, а масштаб маневров намеренно преуменьшается.