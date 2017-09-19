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Новости Новороссии: украинских выборов в ДНР не будет, житель Донецка пострадал от ударов ВСУ
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    Новости Новороссии: украинских выборов в ДНР не будет, житель Донецка пострадал от ударов ВСУ

    10:32  19 Сентября 2017
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    Армия Украины

    Новороссия, 19 сентября. Житель Петровского района Донецка получил осколочное ранение в результате обстрела ВСУ. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что украинских выборов на территории республики не будет. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

    Ранение во время обстрела

    Мирный житель получил серьезное осколочное ранение во время обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военнослужащих. Об этом рассказал глава районной администрации ДНР Максим Жуковский.

    «В результате обстрела по улице Томской 18, ранение получил мужчина 1952 года рождения. Ему назначено стационарное лечение в стоматологическом отделении Центрально-городской больницы №14», — пояснил представитель народной республики.

    Хвостовое оперение мин

    При этом Жуковский пояснил, что пострадавший получил множественные осколочные ранения правой половины лица. Пострадала также грудная клетка, брюшная и паховая области. В настоящее время врачи оценивают состояние мужчины как удовлетворительное.

    Сообщается, что во время обстрела, по улице Луговского 15 была повреждена газовая магистраль. В настоящее время на месте происшествия работает ремонтная бригада.

    Захарченко против украинских выборов

    Украинских выборов на территории ДНР не будет, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

    Он также отметил, что новая оппозиция в Киеве настаивает на досрочных выборах президента и Верховной рады. И если выборы состоятся, то «руководство республики не допустит повторения того политического мошенничества, которое устроил Киев на прошлых выборах в 2014 году». При этом он отметил, что украинских выборов на территории ДНР не будет.

    Александр Захарченко

    «Киеву придется выбирать. Либо признать, что выборы проходят на части той территории, которую они считают своей, и, соответственно, признать свою власть ограниченно легитимной. Либо признать ДНР и ЛНР, и тогда уже проводить выборы на «всей территории», но только своего государства — без нас», — заключил Захарченко.

    Напомним, выборы президента Украины состоялись 25 мая 2014 года. Тем не менее, в соответствии с конституцией страны, президентские выборы должны были состояться 29 марта 2015 года.

    ВСУ 44 раза нарушили перемирие в Донбассе

    Украинские военные за минувшие сутки 44 раз нарушали «режим тишины», обстреливая опорные пункты вооруженных сил Новороссии.

    Так, ВСУ 36 раз вели обстрел территории Донецкой народной республики. При этом армия Украины активно использовала штатное вооружение танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, гранатометы и стрелковое вооружение. Повреждения были нанесены инфраструктуре 14 населенных пунктов.

    Артиллерия ВСУ

    Кроме того, украинские силовики восемь раз открывали огонь по позициям народной милиции ЛНР. Так, обстрелам подверглись районы поселков городского типа Славяносербск, Фрунзе и Донецкий, сел Желобок, Сокольники, Калиновка и Пришиб. По ним ВСУ били 82-мм минометами, вооружением БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС и стрелкового вооружения различного калибра.

    «В результате минометного обстрела вечером 18 сентября поселка Донецкий произошло возгорание хозяйственной деревянной постройки», — отметили в оборонном ведомстве ЛНР.

    Напомним, с осени 2014 года участники Контактной группы более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. Однако ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с минскими соглашениями.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #выборы #днр #всу #киев #украина #обстрел #лнр #донецк #луганск #война
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