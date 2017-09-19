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Жизнь «до и после»: отец убитого Драчева прокомментировал задержание подозреваемого
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    Жизнь «до и после»: отец убитого Драчева прокомментировал задержание подозреваемого

    10:09  19 Сентября 2017
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    Жизнь «до и после»: отец убитого Драчева прокомментировал задержание подозреваемого

    Хабаровск, 19 сентября. Отец убитого в драке прошедшим летом российского пауэрлифтера Андрея Драчева прокомментировал сообщение о явке подозреваемого с повинной.

    Как отметил Константин Драчев, ему стало немного легче, но он подчеркнул, что убийство сына разделило его жизнь на «до и после». 

    Кроме того, Константин выразил надежду на то, что справедливость восторжествует, передает РЕН ТВ.

    «Надеюсь, что его накажут как положено. Чувства противоречивые», — отметил он.

    Жизнь «до и после»: отец убитого Драчева прокомментировал задержание подозреваемого

    Ранее в пресс-службе ФСБ подтвердили, что подозреваемый в зверском убийстве Драчева, Анар Аллахверанов сдался правоохранительным органам и в настоящее время работает со следователями.

    Напомним, трагедия произошла 20 августа около одного из кафе в Хабаровске. Пауэрлифтер получил удар в голову, который оказался смертельным.

    Подозреваемый практически месяц скрывался от следствия после произошедшего.

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    Автор: Дана Балан
    #драка #хабаровск #ск рф #драчев #пауэрлифтинг
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