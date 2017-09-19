Жизнь «до и после»: отец убитого Драчева прокомментировал задержание подозреваемого

В Избранное

Хабаровск, 19 сентября. Отец убитого в драке прошедшим летом российского пауэрлифтера Андрея Драчева прокомментировал сообщение о явке подозреваемого с повинной.

Как отметил Константин Драчев, ему стало немного легче, но он подчеркнул, что убийство сына разделило его жизнь на «до и после».

Кроме того, Константин выразил надежду на то, что справедливость восторжествует, передает РЕН ТВ.

«Надеюсь, что его накажут как положено. Чувства противоречивые», — отметил он.

Ранее в пресс-службе ФСБ подтвердили, что подозреваемый в зверском убийстве Драчева, Анар Аллахверанов сдался правоохранительным органам и в настоящее время работает со следователями.

Напомним, трагедия произошла 20 августа около одного из кафе в Хабаровске. Пауэрлифтер получил удар в голову, который оказался смертельным.

Подозреваемый практически месяц скрывался от следствия после произошедшего.