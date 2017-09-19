Замглавы МИД РФ обсудил с представителями Дамаска урегулирование в Сирии

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Москва, 19 сентября. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра дипломатического ведомства РФ Михаил Богданов встретился с сирийской общественно-политической делегацией. Об этом во вторник сообщили в МИД России.

По данным ведомства, во время беседы состоялось детальное обсуждение ситуации в Сирии с акцентом на потребность скорейшего урегулирования конфликта в регионе.

Также в ведомстве добавили, что на встрече все согласились с тем, что только широкий конструктивный диалог без заблаговременных условий с участием всех сторон конфликта поможет выбраться из сложившейся ситуации и установить мир в Сирии.