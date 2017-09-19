Трамп собирается устроить «великий» военный парад в Вашингтоне

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Вашингтон, 19 сентября. Президент Дональд Трамп заявил о намерении провести в столице США военный парад в День независимости.

Об этом глава Белого дома сообщил на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пишет «Газета.ру».

Дональд Трамп пояснил, что мысль о необходимости организации военного парада пришла ему во время летней поездки в Париж. По словам американского лидера, мероприятие можно устроить 4 июля на Пенсильвания-авеню. Президент США хочет организовать «по-настоящему великий парад с целью демонстрации военной мощи». Трамп надеется, что осуществить задумку удастся уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп начал свою первую речь в ООН с рассказа о потенциале своего небоскреба.