Стало известно о состоянии актера Караченцова, госпитализированного в Москве
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Москва, 19 сентября. Актер Николай Караченцов находится в отделении нейрохирургии. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
«Караченцов находится в 1-й нейрохирургии. Его состояние оценивается как средней тяжести. Температура утром и вечером была в норме», — сообщил журналистам сотрудник справочной медучреждения, сообщает РИАМО.
Накануне сообщалось, что Караченцов был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. Сын актера в комментарии Федеральному агентству новостей сообщал, что эта госпитализация плановая.