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ДНР: ВСУ обстреляли Донецк из танков и минометов, ранен местный житель
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    ДНР: ВСУ обстреляли Донецк из танков и минометов, ранен местный житель

    9:51  19 Сентября 2017
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    ДНР: ВСУ обстреляли Донецк из танков и минометов, ранен местный житель

    Донецк, 19 сентября. Районы 14 населенных пунктов Донецкой народной республики попали под обстрелы со стороны украинской армии. По информации оперативного командования ДНР, ВСУ 36 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки.

    Согласно приведенным данным, огонь открывался из танков, минометов, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела одно домостроение в Петровском районе Донецка по улице Луговского, 15 получило повреждения. Кроме того, по улице Томской, 18, осколочные ранения получил мужчина 1952 года рождения. 

    Напомним, по данным командования ВС Луганской народной республики, в течение минувших суток украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ЛНР.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #всу #донбасс
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