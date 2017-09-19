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Экономика
Правительство РФ выделит на Универсиаду в Красноярске 2,2 млрд рублей
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    Правительство РФ выделит на Универсиаду в Красноярске 2,2 млрд рублей

    9:43  19 Сентября 2017
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    Правительство РФ выделит на Универсиаду в Красноярске 2,2 млрд рублей

    Москва, 19 сентября. Правительство России выделит 2,2 миллиардов рублей на подготовку к Универсиаде в Красноярске. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Кабмина России.

    Отмечается, что подписанным распоряжением распределена часть зарезервированных средств в размере 2,2 миллиардов рублей. Деньги пойдут на софинансирование строительства комплекса горнолыжных трасс, реставрацию стадиона имени Ленинского комсомола. Также предполагается увеличение финансирования реконструкции Дворца спорта имени Ивана Ярыгина.

    Напомним, Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года.

    Правительство РФ выделит на Универсиаду в Красноярске 2,2 млрд рублей

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    Автор: Алия Садыкова
    #красноярск #универсиада
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