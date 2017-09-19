Правительство РФ выделит на Универсиаду в Красноярске 2,2 млрд рублей

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Москва, 19 сентября. Правительство России выделит 2,2 миллиардов рублей на подготовку к Универсиаде в Красноярске. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Кабмина России.

Отмечается, что подписанным распоряжением распределена часть зарезервированных средств в размере 2,2 миллиардов рублей. Деньги пойдут на софинансирование строительства комплекса горнолыжных трасс, реставрацию стадиона имени Ленинского комсомола. Также предполагается увеличение финансирования реконструкции Дворца спорта имени Ивана Ярыгина.

Напомним, Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года.