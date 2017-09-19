Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
«Санкт-Петербург Арену» после протечек проверяет Госстройнадзор
Происшествия
Четыре человека погибли при столкновении Range Rover с верблюдом в Казахстане
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Четыре человека погибли при столкновении Range Rover с верблюдом в Казахстане

    10:02  19 Сентября 2017
    31

    Четыре человека погибли при столкновении Range Rover с верблюдом в Казахстане

    Алма-Ата, 19 сентября. Четыре человека погибли в результате столкновения Range Rover с верблюдом в Казахстане. Трагедия произошла на строящемся участке трассы Западная Европа — Западный Китай в Алма-Атинской области

    По данным регионального департамента внутренних дел, за рулем иномарки находилась 43-летняя женщина. Кроме нее, в салоне Range Rover находились три пассажира. После столкновения с верблюдом машина перевернулась. Все находившиеся в иномарке люди погибли на месте ДТП, еще один пострадавший умер в больнице.

    Верблюд погиб, кто является его владельцем, пока неизвестно. Движение транспорта на данном отрезке было запрещено, отмечает РИА Новости.
     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #дтп #казахстан #автокатастрофа #range rover #верблюд
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 25721

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19292

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7939

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6894

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9796
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        60
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        955
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        364
        МО РФ назвало политизированными обвинения Литвы в нарушении воздушного пространства

        МО РФ назвало политизированными обвинения Литвы в нарушении воздушного пространства

        0:32   19 Сентября 2017
        291