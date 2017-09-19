Четыре человека погибли при столкновении Range Rover с верблюдом в Казахстане

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Алма-Ата, 19 сентября. Четыре человека погибли в результате столкновения Range Rover с верблюдом в Казахстане. Трагедия произошла на строящемся участке трассы Западная Европа — Западный Китай в Алма-Атинской области

По данным регионального департамента внутренних дел, за рулем иномарки находилась 43-летняя женщина. Кроме нее, в салоне Range Rover находились три пассажира. После столкновения с верблюдом машина перевернулась. Все находившиеся в иномарке люди погибли на месте ДТП, еще один пострадавший умер в больнице.

Верблюд погиб, кто является его владельцем, пока неизвестно. Движение транспорта на данном отрезке было запрещено, отмечает РИА Новости.

