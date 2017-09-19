СМИ узнали о готовящейся продаже активов Nordea Group в России

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Москва, 19 сентября. По некоторым данным, шведская Nordea Group может в скором времени продать свой банк в России — «Нордеа банк», который в настоящее время занимает 43 место по размеру активов в РФ. Компания возобновила переговоры с потенциальными инвесторами.

Информацию о предстоящей продаже «Нордеа банка» подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. Как сообщили источники в банковских кругах, акционеры шведского банка с начала 2017 года возобновили временно прекращенные переговоры с потенциальными инвесторами. В настоящее время продать столь крупный актив целиком будет достаточно сложно, и в Nordea Group, как утверждает источник газеты «Ведомости», рассматривают вариант продажи кредитного портфеля вместо полноценной сделки по продаже активов банка.

В переговорах в качестве потенциальных инвесторов участвовали представители «Локо-банка» и «Совкомбанка». Ранее «Совкомбанку» был продан розничный портфель «Нордеа банка».

В представительстве шведской Nordea Group и в «Нордеа банке» отказались прокомментировать сообщения о ликвидации активов в России, подчеркнув, что «не комментируют слухи и сплетни».