Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
«Санкт-Петербург Арену» после протечек проверяет Госстройнадзор
Экономика
СМИ узнали о готовящейся продаже активов Nordea Group в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СМИ узнали о готовящейся продаже активов Nordea Group в России

    9:55  19 Сентября 2017
    60

    СМИ узнали о готовящейся продаже активов Nordea Group в России

    Москва, 19 сентября. По некоторым данным, шведская Nordea Group может в скором времени продать свой банк в России — «Нордеа банк», который в настоящее время занимает 43 место по размеру активов в РФ. Компания возобновила переговоры с потенциальными инвесторами.

    Информацию о предстоящей продаже «Нордеа банка» подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. Как сообщили источники в банковских кругах, акционеры шведского банка с начала 2017 года возобновили временно прекращенные переговоры с потенциальными инвесторами. В настоящее время продать столь крупный актив целиком будет достаточно сложно, и в Nordea Group, как утверждает источник газеты «Ведомости», рассматривают вариант продажи кредитного портфеля вместо полноценной сделки по продаже активов банка.

    СМИ узнали о готовящейся продаже активов Nordea Group в России

    В переговорах в качестве потенциальных инвесторов участвовали представители «Локо-банка» и «Совкомбанка». Ранее «Совкомбанку» был продан розничный портфель «Нордеа банка».

    В представительстве шведской Nordea Group и в «Нордеа банке» отказались прокомментировать сообщения о ликвидации активов в России, подчеркнув, что «не комментируют слухи и сплетни».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 25727

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19296

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7939

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6898

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9799
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        60
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        1017
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        365
        МО РФ назвало политизированными обвинения Литвы в нарушении воздушного пространства

        МО РФ назвало политизированными обвинения Литвы в нарушении воздушного пространства

        0:32   19 Сентября 2017
        292