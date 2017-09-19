Судно с рыбаками затонуло в Желтом море, 10 человек пропали без вести

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Пекин, 19 сентября. В Желтом море затонуло судно с 10 рыбаками на борту. Инцидент произошел в акватории провинции Шаньдун на востоке Китая.

О происшествии сообщили китайские информационные агентства. Сотрудниками морского центра спасения города Вэйхай был получен сигнал «SOS» примерно в 5 утра по местному времени.

На место происшествия отправились спасатели, которые обнаружили затонувший рыболовецкий корабль без экипажа на борту. Сейчас у побережья провинции Шаньдун проводится поисково-спасательная операция, в которой участвуют более 30 судов.

Причины крушения на данный момент неизвестны.