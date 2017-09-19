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Происшествия
Судно с рыбаками затонуло в Желтом море, 10 человек пропали без вести
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    Судно с рыбаками затонуло в Желтом море, 10 человек пропали без вести

    10:06  19 Сентября 2017
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    Судно с рыбаками затонуло в Желтом море, 10 человек пропали без вести

    Пекин, 19 сентября. В Желтом море затонуло судно с 10 рыбаками на борту. Инцидент произошел в акватории провинции Шаньдун на востоке Китая.

    О происшествии сообщили китайские информационные агентства. Сотрудниками морского центра спасения города Вэйхай был получен сигнал «SOS» примерно в 5 утра по местному времени.

    На место происшествия отправились спасатели, которые обнаружили затонувший рыболовецкий корабль без экипажа на борту. Сейчас у побережья провинции Шаньдун проводится поисково-спасательная операция, в которой участвуют более 30 судов.

    Причины крушения на данный момент неизвестны.

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    Автор: Алексей Громов
    #китай #желтое море #присшествие
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