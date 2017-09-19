В Сети появилось фото «заряженной» версии хэтчбека Opel Astra

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Москва, 19 сентября. Новый 230-сильный Opel Astra GSi попал в объективы фотошпионов. Хэтчбек была сфотографирована в тот момент, когда на ней было минимум камуфляжа.

Предполагается, что новая модель получила турбированный двигатель на 1,6 литра и отдачей до 230 лошадей. Пока не ясно, будет ли это дефорсированная версия мотора или форсированная.

Другие подробности о новом автомобиле пока неизвестны. Некоторые эксперты предполагают, что движок хэтчбека будет работать в сочетании с коробкой передач от Opel Insignia. Установку компания презентовала в рамках автосалона во Франкфурте.

Напомним, ранее сообщалось, что Range Rover и Range Rover Sport будут оснащены бензиновым 2-литровым двигателем и электромотором.