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В Сети появилось фото «заряженной» версии хэтчбека Opel Astra
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    В Сети появилось фото «заряженной» версии хэтчбека Opel Astra

    9:41  19 Сентября 2017
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    В Сети появилось фото «заряженной» версии хэтчбека Opel Astra

    Москва, 19 сентября. Новый 230-сильный Opel Astra GSi попал в объективы фотошпионов. Хэтчбек была сфотографирована в тот момент, когда на ней было минимум камуфляжа.

    Предполагается, что новая модель получила турбированный двигатель на 1,6 литра и отдачей до 230 лошадей. Пока не ясно, будет ли это дефорсированная версия мотора или форсированная. 

    Другие подробности о новом автомобиле пока неизвестны. Некоторые эксперты предполагают, что движок хэтчбека будет работать в сочетании с коробкой передач от Opel Insignia. Установку компания презентовала в рамках автосалона во Франкфурте. 

    Напомним, ранее сообщалось, что Range Rover и Range Rover Sport будут оснащены бензиновым 2-литровым двигателем и электромотором.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #opel
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