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Автомобили с мощным двигателем подорожают в России
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    Автомобили с мощным двигателем подорожают в России

    15:13  19 Сентября 2017
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    Автомобили с мощным двигателем подорожают в России

    Москва, 19 сентября. В новом году в России могут расширить акцизы для легковых авто, мощность которых достигает 200 «лошадиных сил» и больше. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на записку к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы.

    Новые сборы должны привлечь в госбюджет дополнительные 13,9 млрд рублей. По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, рост цен станет ощутимым для автовладельцев, машины которых стоят по 2-3 млн рублей. Однако это не будет проблемой для тех, кто покупает авто за 5-6 млн рублей.

    Автомобили с мощным двигателем подорожают в России

    Изменения приведут к росту цен на верхний, средний и премиальный сегмент, добавил он. В бюджетном сегменте обычно используются двигатели меньшей мощности.

    Напомним, что сейчас на российском авторынке есть три категории легковых автомобилей. В последней представлены модели, мощность которых достигает 200 «лошадок». Чиновники хотят добавить в шкалу категории 200-300, 300-400, 400-500 и более 500 «лошадиных сил». Сумма сборов будет варьироваться от 897 до 1084 рублей.

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    Автор: Дима Оленин
    #акциз #авто
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