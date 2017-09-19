Путин поздравил работников ОПК с профессиональным праздником

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Москва, 19 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

«В наши дни развитию ОПК уделяется приоритетное внимание государства. Совершенствуется его научная, исследовательская база, разрабатываются и внедряются в производство самые передовые технологии», — отмечается в поздравительной телеграмме.

Путин также отметил, что многое в ОПК делается для подготовки высококачественных специалистов. Президент заявил, что гордится российскими инженерами конструкторами и другими мастерами, которые создавали известные на весь мир образцы оружия.

В героической истории Отечества навсегда останутся имени оружейников, таких как Павел Захов, Сергей Мосин, Михаил Калашников, Георгий Шпагин.

Глава государства считает, что в будущем сотрудники ОПК продолжат трудиться «на совесть», решать поставленные задачи и содействовать оборонной безопасности страны.