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Общество
Путин поздравил работников ОПК с профессиональным праздником
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    Путин поздравил работников ОПК с профессиональным праздником

    10:00  19 Сентября 2017
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    Путин поздравил работников ОПК с профессиональным праздником

    Москва, 19 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

    «В наши дни развитию ОПК уделяется приоритетное внимание государства. Совершенствуется его научная, исследовательская база, разрабатываются и внедряются в производство самые передовые технологии», — отмечается в поздравительной телеграмме.

    Путин также отметил, что многое в ОПК делается для подготовки высококачественных специалистов. Президент заявил, что гордится российскими инженерами конструкторами и другими мастерами, которые создавали известные на весь мир образцы оружия.

    В героической истории Отечества навсегда останутся имени оружейников, таких как Павел Захов, Сергей Мосин, Михаил Калашников, Георгий Шпагин.

    Глава государства считает, что в будущем сотрудники ОПК продолжат трудиться «на совесть», решать поставленные задачи и содействовать оборонной безопасности страны.

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    Автор: Дима Оленин
    #путин #опк
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