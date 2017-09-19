Четыре человека погибли в страшном ДТП под Ижевском

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Ижевск, 19 сентября. Страшное ДТП случилось в Удмуртии: в результате столкновения двух легковушек погибли четыре человека.

Как стало известно, авария произошла в ночь на вторник на 4 км автодороги «Объездная города Воткинск». Так, водитель BMW допустил столкновение с Lada Priora. От сильного удара несовместимые с жизнью травмы получили оба водителя. Кроме того, пассажир иномарки и пассажир «Лады» также скончались от травм. В больнице был доставлен еще один находившийся в BMW пассажир.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Напомним, ранее два человека погибли, десять пострадали в ДТП с участием автобуса под Владивостоком.