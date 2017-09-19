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Супруга Розенберга прокомментировала его конфликт с Дуровым
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    Супруга Розенберга прокомментировала его конфликт с Дуровым

    9:30  19 Сентября 2017
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    Супруга Розенберга прокомментировала его конфликт с Дуровым

    Москва, 19 сентября. Жена Антона Розенберга Екатерина рассказала, что полностью согласна с содержанием публикации своего мужа — экс-сотрудника социальной сети «ВКонтакте», в которой он назвал ее причиной конфликта с Николаем Дуровым. 

    По словам женщины, речь действительно идет о ней, пишет РБК.

    «Я читала статью и согласна с ее содержанием», — уточнила она, отметив, что ей пока нечего добавить.

    Напомним, бывший топ-менеджер Розенберг в минувший понедельник разместил статью, в которой сообщил, что его уволили из мессенджера Telegram по причине конфликта между ним и братом Павла Дурова Николаем.

    Супруга Розенберга прокомментировала его конфликт с Дуровым

    Как утверждал Розенберг, брат основателя «ВКонтакте» невзлюбил его якобы из-за симпатии к тогда еще невесте Розенберга.

    Помимо этого, Розенберг сообщил, что связанная с Telegram российская компания «Телеграф» направила ему иск на сумму примерно 100 млн руб. из-за разглашения коммерческой тайны.

    Супруга Розенберга прокомментировала его конфликт с Дуровым

    Павел Дуров заявил, что данные обвинения не соответствуют действительности и назвал заявления экс-сотрудника «безсновательными».

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    Автор: Дана Балан
    #вконтакте #розенберг #дуров #телеграмм
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