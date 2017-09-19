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Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму
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    Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

    9:38  19 Сентября 2017
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    Набившая оскомину: эксперт объяснил, зачем США выделят 500 миллионов долларов на оборону Украины

    Сенат Соединенных Штатов выделил 500 миллионов долларов на поддержку Украины в сфере безопасности и обороны. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «На нужды обороны»

    «Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018», согласно которому предполагается выделить 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах», — написал Петр Порошенко на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

    Между тем, как ранее сообщали американские СМИ, сенат Соединенных Штатов в понедельник, 18 сентября, утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в объеме 692 миллиардов долларов. В рамках этого бюджета предусмотрена военная помощь Украине на 150 миллионов долларов (в прошлом году было 350 миллионов). При этом действительно доступны будут лишь 75 миллионов из этой суммы, а на остальные средства необходимо будет получить отдельное разрешение сената.

    Набившая оскомину: эксперт объяснил, зачем США выделят 500 миллионов долларов на оборону Украины

    Кроме того, законопроект содержит обещание помогать Украине в укреплении кибербезопасности. Однако американская сторона не берет на себя никаких конкретных обязательств.

    Смехотворная сумма

    Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что с момента государственного переворота на Украине все постоянно только и делают, что говорят о поставках из США летального оружия, которого до сих пор не было.. Сама по себе сумма помощи, которая обсуждается, на самом деле смехотворна для украинской армии.

    «Для армии страны размером с Монако или Андорру это была бы существенная помощь, а для украинской — нет. Тем более если учесть весь пафос пропаганды, как на Украине, так и на Западе, что «незалежной» приходится отбиваться от бесчисленных орд российских военных. Так что выделят помощь или не выделят, в каком размере — все это сравнение бесконечно малых величин. Которое обычно и происходит в умах людей, когда говорить больше совсем не о чем. Мое глубокое убеждение, что Украина уходит с мировой повестки дня. Она просто никому уже неинтересна», — пояснил Андрей Иванов.

    Набившая оскомину: эксперт объяснил, зачем США выделят 500 миллионов долларов на оборону Украины

    По мнению эксперта, сейчас речь идет о том, кто и какой глобальный проект развития предложит. И для этого уже не нужны поводы. США хотят сохранить мировую гегемонию, поэтому будут давить на Китай. Китай это понимает и выстраивает собственные коалиции.

    «Сейчас, при Трампе, внимание США направлено на Азию. При Обаме Америка была увлечена Россией, противостоянием с ней. И что произошло? Пока боролись с нами, Китай «под шумок» построил военные базы в Тихом океане и в других частях света, вышел на первое место в мире по паритету покупательной способности ВВП, создал мощную армию, запустил глобальный проект «Пояса и пути», стал лидером во многих современных технологиях. Трампу просто ничего не остается, как бросить все ресурсы для сдерживания Поднебесной. Передышку получает наша страна. Заодно и Украина, чей народ просто измучен за последние годы необходимостью быть разменной монетой в глобальном противостоянии больших держав», — резюмировал Андрей Иванов.

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    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #украина #порошенко
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