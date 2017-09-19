Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

В Избранное

Сенат Соединенных Штатов выделил 500 миллионов долларов на поддержку Украины в сфере безопасности и обороны. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«На нужды обороны»

«Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018», согласно которому предполагается выделить 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах», — написал Петр Порошенко на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Между тем, как ранее сообщали американские СМИ, сенат Соединенных Штатов в понедельник, 18 сентября, утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в объеме 692 миллиардов долларов. В рамках этого бюджета предусмотрена военная помощь Украине на 150 миллионов долларов (в прошлом году было 350 миллионов). При этом действительно доступны будут лишь 75 миллионов из этой суммы, а на остальные средства необходимо будет получить отдельное разрешение сената.

Кроме того, законопроект содержит обещание помогать Украине в укреплении кибербезопасности. Однако американская сторона не берет на себя никаких конкретных обязательств.

Смехотворная сумма

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что с момента государственного переворота на Украине все постоянно только и делают, что говорят о поставках из США летального оружия, которого до сих пор не было.. Сама по себе сумма помощи, которая обсуждается, на самом деле смехотворна для украинской армии.

«Для армии страны размером с Монако или Андорру это была бы существенная помощь, а для украинской — нет. Тем более если учесть весь пафос пропаганды, как на Украине, так и на Западе, что «незалежной» приходится отбиваться от бесчисленных орд российских военных. Так что выделят помощь или не выделят, в каком размере — все это сравнение бесконечно малых величин. Которое обычно и происходит в умах людей, когда говорить больше совсем не о чем. Мое глубокое убеждение, что Украина уходит с мировой повестки дня. Она просто никому уже неинтересна», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, сейчас речь идет о том, кто и какой глобальный проект развития предложит. И для этого уже не нужны поводы. США хотят сохранить мировую гегемонию, поэтому будут давить на Китай. Китай это понимает и выстраивает собственные коалиции.