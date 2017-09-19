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Украинцы стреляют из РПГ, работают гранатометы: хроники «перемирия» в Донбассе
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    Украинцы стреляют из РПГ, работают гранатометы: хроники «перемирия» в Донбассе

    9:58  19 Сентября 2017
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    Авдеевская промзона

    Авдеевская промзона, 19 сентября. Съемочная группа Федерального агентства новостей побывала на одном из самых опасных участков авдеевской промзоны и выяснила боевую обстановку на этом участке фронта.

    Путь к ангару, где затаился противник — неблизкий, приходилось пробираться туда короткими перебежками через открытую местность. Между позициями вооруженных сил ДНР и армией Украины не более 100 метров — стандартное расстояние для отработки выстрелов из автомата Калашникова. Все видно как на ладони, однако лучше лишний раз не высовываться, не рисковать.

    Бойцы характеризуют обстановку в этом районе как «более-менее тихую», но тут же добавляют, что по вечерам противник щедро поливает все в округе огнем.

    «Из РПГ стреляют, гранатометы работают, но тяжелое вооружение пока особо не применяют. Вот в последние полторы недели усилились обстрелы со стороны снайперов. Они стреляют с глушителем — слышно только свист над головой. Но мы-то уже знаем приблизительно места, откуда они работают, стараемся у них под прицелом долго не задерживаться», — рассказывает военнослужащий с позывным «Саня».

    Проанализировав последние репортажи украинских СМИ, понимаем, что вскоре у украинских солдат в этом районе должна произойти ротация. Нынешних военных тут сменит 76-я бригада ВСУ.

    «Если это те, о ком мы думаем, то будет громко. Они не брезгуют ничем: 152-е, 120-е (минометы крупного калибра — прим. ред.). Напьются смелой воды и песни орут», — продолжает «Саня».

    По словам его однополчанина с позывным «Пыж», раньше тут стояли бойцы из 72-й бригады.

    Позиции ВСУ под авдеевской промзоной

    «Их можно по тактике определить: ВСУшники, например, так нагло не лезут, как «Правый сектор»* (запрещен в России — прим. ФАН). Ну срочников-то можно понять — в 18 лет сюда позагоняли», — рассуждает Пыж.

    В период самой ротации на фронте обычно тихо, но стоит только новоприбывшим укрепиться, как снова начинается огненный ад.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Анастасия Вальдамирова
    #днр #всу #киев #донбасс #украина #ополчение #авдеевка #фан #пыж #саня
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