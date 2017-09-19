Более 30 шахтеров в Забайкалье устроили голодовку из-за невыплаты зарплаты

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Чита, 19 сентября. В поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края несколько десятков шахтеров объявили голодовку из-за задержки выдачи зарплаты при сокращении.

По словам одной из участниц протеста, деньги не получило около 500 человек, которых уволили в июле и августе.

«Собственник рудника пообещал, что компенсации включат в зарплату, но этого не произошло. 500 человек оказались на улице вообще без средств», — цитирует слова женщины портал «Забмедиа».

Акция прошла возле здания администрации города. Уволенные шахтеры требуют полностью погасить задолженность.

По данному факту была начата проверка в региональном Следственном комитете. Сотрудники правоохранительных органов уже изъяли все необходимые документы.

В пресс-службе губернатора Забайкальского края пояснили, что люди были вынуждены принять крайние меры, поскольку деньги задерживают уже несколько месяцев. В момент написания новости стало известно, что голодающих шахтерам перевели долг в размере 15 млн рублей, передает источник РИА Новости.