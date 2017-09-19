Волонтеров в России стало больше на 1 млн

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Москва, 19 сентября. В России стремительно увеличивается число волонтеров. Только за последний год их стало больше на 27%. Более миллиона человек пополнили ряды добровольцев.

Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев, пишет RT. В начале 2016 года в регионах России свою работу осуществляли 4 168 228 добровольцев, а к 2017 году их количество достигло 5 283 778 человек.

Кроме этого, увеличилось число общественных организаций, координирующих деятельность добровольцев. Более чем в половине российских университетов сегодня имеются волонтёрские центры. В каждой второй школе страны работает волонтерский отряд.

По данным Федерального агентства по делам молодежи, самыми многочисленными общественными организациями России являются «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики».