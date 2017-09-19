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Общество
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Россия
Волонтеров в России стало больше на 1 млн
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    Волонтеров в России стало больше на 1 млн

    9:20  19 Сентября 2017
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    Добровольцев в России стало больше на 1 млн

    Москва, 19 сентября. В России стремительно увеличивается число волонтеров. Только за последний год их стало больше на 27%. Более миллиона человек пополнили ряды добровольцев.

    Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев, пишет RT. В начале 2016 года в регионах России свою работу осуществляли 4 168 228 добровольцев, а к 2017 году их количество достигло 5 283 778 человек.

    Кроме этого, увеличилось число общественных организаций, координирующих деятельность добровольцев. Более чем в половине российских университетов сегодня имеются волонтёрские центры. В каждой второй школе страны работает волонтерский отряд.

    Добровольцев в России стало больше на 1 млн

    По данным Федерального агентства по делам молодежи, самыми многочисленными общественными организациями России являются «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики».

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #росмолодежь #волонтеры
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