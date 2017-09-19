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Общество
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Общество
Дальневосточный гектар отобрали у жительницы Хабаровского края по решению суда
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    Дальневосточный гектар отобрали у жительницы Хабаровского края по решению суда

    9:30  19 Сентября 2017
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    Дальневосточный гектар отобрали у жительницы Хабаровского края по решению суда

    Хабаровск, 19 сентября. Жительница поселка Ванино в Хабаровском крае лишилась права на «дальневосточный гектар» по решению местного суда. Это стало первым случае ликвидации прав на дальневосточный гектар в России.

    Женщина была лишена прав на свой участок по заявлению регионального отделения Общероссийского народного фронта — каким-то образом ей досталось место в самом центре поселка Ванино, где располагается сквер. Вместо сквера — место общественного отдыха — женщина собиралась открыть цветочный магазин.

    «Спорная территория общей площадью 419 квадратных метров — одно из самых проходных мест в Ванино, здесь находятся местное отделение Сбербанка, Дом книги, детский магазин, социально значимые объекты. Нам удалось добиться того, что сквер остается в своих границах», — приводит РИА Новости текст заявления активиста ОНФ Юрия Светличного.

    Дальневосточный гектар отобрали у жительницы Хабаровского края по решению суда

    В ОНФ отметили, что женщина имеет право получить земельный участок в другом месте. Она также может обжаловать решение районного суда.

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    Автор: Валентин Меликов
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