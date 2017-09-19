Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Жизнь «до и после»: отец убитого Драчева прокомментировал задержание подозреваемого
Украина
Одесский суд арестовал двух сторонников «антимайдана»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Одесский суд арестовал двух сторонников «антимайдана»

    9:16  19 Сентября 2017
    68

    Одесский суд арестовал двух сторонников «антимайдана»

    Киев, 19 сентября. Сторонники «антимайдана» Сергей Долженков и россиянин Евгений Мефедов были арестованы на два месяца Киевским районным судом Одессы. 18 сентября им было вручено подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

    «Киевским районным судом города Одессы удовлетворено ходатайство областной прокуратуры о заключении под стражу двух фигурантов «дела 2 мая» — Сергея Долженкова и Евгения Мефедова», — написала в социальной сети Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    Напомним, ранее пограничники Харьковского отряда задержали на границе россиянина, который разыскивался Украиной по линии Интерпола.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #одесса #антимайдан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 25721

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19292

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7939

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6894

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9796
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        60
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        910
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        364
        МО РФ назвало политизированными обвинения Литвы в нарушении воздушного пространства

        МО РФ назвало политизированными обвинения Литвы в нарушении воздушного пространства

        0:32   19 Сентября 2017
        288