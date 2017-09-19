Одесский суд арестовал двух сторонников «антимайдана»

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Киев, 19 сентября. Сторонники «антимайдана» Сергей Долженков и россиянин Евгений Мефедов были арестованы на два месяца Киевским районным судом Одессы. 18 сентября им было вручено подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

«Киевским районным судом города Одессы удовлетворено ходатайство областной прокуратуры о заключении под стражу двух фигурантов «дела 2 мая» — Сергея Долженкова и Евгения Мефедова», — написала в социальной сети Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Напомним, ранее пограничники Харьковского отряда задержали на границе россиянина, который разыскивался Украиной по линии Интерпола.