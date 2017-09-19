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Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ обеспечила безопасный периметр для базы «Дейр эз-Зор»
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    Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ обеспечила безопасный периметр для базы «Дейр эз-Зор»

    9:09  19 Сентября 2017
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    Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ обеспечила безопасный периметр для базы «Дейр эз-Зор»

    Дейр эз-Зор, 19 сентября. Сирийские военные при поддержке ВКС РФ впервые форсировали западный берег реки Евфрат, обеспечив надежный периметр для авиационной базы «Дейр эз-Зор», что практически не оставило боевикам ИГ* (запрещена в России) шансов спастись в данном районе.

    Шансов на выживание у террористов ИГ в Дейр эз-Зоре практически никаких, передает РИА Новости

    Напомним, 5 сентября в сирийский Дейр эз-Зор начали наступление существенные силы армии Сирии.

    Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ обеспечила безопасный периметр для базы «Дейр эз-Зор»

    Экстремисты ИГ поняли, что их положение крайне сложное, поэтому стали минировать целые кварталы и деревни. Армия САР при мощной поддержке ВКС РФ сначала отрезала ключевой путь снабжения террористов в Дейр эз-Зоре.

    Как только западный берег Евфрата удастся полностью взять под контроль, кольцо вокруг экстремистов ИГ в жилых кварталах города закроется. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #вкс рф #дейр эз-зор
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