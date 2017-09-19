Женщина из омского села зарезала мужчину за отказ ее согреть
Омск, 19 сентября. Сотрудники полиции и следователи Омской области раскрыли тяжкое преступление, совершенное 26-летней жительницей одного из местных сел. Жертвой преступления стал 50-летний сожитель, поленившийся согреть возлюбленную. Итогом ссоры стало уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
По версии следствия, подозреваемая распивала вместе с сожителем спиртное и в какой-то момент замерзла. Она попросила его затопить печь, но тот наотрез отказался, и такой ответ подозреваемую не устроил. Женщина взяла на кухне нож и нанесла им несколько ударов в живот сожителя. Рухнувшего на пол мужчину она оттащила на кровать, на которой тот вскоре и скончался.
«После совершения преступления подозреваемая обратилась в правоохранительные органы с явкой с повинной и дала признательные показания. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Органами следствия подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СУ СК по Омской области.