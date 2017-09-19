Женщина из омского села зарезала мужчину за отказ ее согреть

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Омск, 19 сентября. Сотрудники полиции и следователи Омской области раскрыли тяжкое преступление, совершенное 26-летней жительницей одного из местных сел. Жертвой преступления стал 50-летний сожитель, поленившийся согреть возлюбленную. Итогом ссоры стало уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

По версии следствия, подозреваемая распивала вместе с сожителем спиртное и в какой-то момент замерзла. Она попросила его затопить печь, но тот наотрез отказался, и такой ответ подозреваемую не устроил. Женщина взяла на кухне нож и нанесла им несколько ударов в живот сожителя. Рухнувшего на пол мужчину она оттащила на кровать, на которой тот вскоре и скончался.