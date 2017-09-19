Тиллерсон проигнорировал встречи с некоторыми делегациями на сессии ГА ООН

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Нью-Йорк, 19 сентября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проигнорировал или отказался участвовать в серии встреч с делегациями некоторых стран в ходе очередной сессии Генассамблеи ООН на этой неделе.

Как передает NBC, это стало причиной опасений у союзников Вашингтона. Они полагают, что госдепартамент пустил на самотек внешнюю политику и делегировал ее Белому дому.

Отмечается, что глава внешней политики США вынудил пойти на некоторые встречи вице-президента США Майкла Пенса или постоянного представителя при ООН Никки Хейли.