Процесс по делу экс-губернатора Сахалина продолжится 25 сентября

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Южно-Сахалинск, 19 сентября. Суд по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, который обвиняется в коррупции, было решено отложить до 25 сентября. Причина — болезнь адвоката обвиняемого.

Представители городского суда Южно-Сахалинска сообщили, что рассмотрение дела было отложено из-за того, что адвокат экс-губернатора Ольга Артюхова ушла на больничный, пишет ТАСС. Кроме этого, новый защитник обвиняемого Дмитрий Слатов попросил время, чтобы ознакомиться с делом, материалы которого насчитывают 160 томов.

Предположительно, следующее заседание состоится 25 сентября. Напомним, что ранее, рассмотрения дела бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина и его подчиненных, обвиняемых в коррупции, переносились несколько раз.