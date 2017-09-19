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Обвиняемый в жестоком убийстве пауэрлифтера Драчева сдался хабаровской полиции
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    Обвиняемый в жестоком убийстве пауэрлифтера Драчева сдался хабаровской полиции

    8:56  19 Сентября 2017
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    Обвиняемый в жестоком убийстве пауэрлифтера Драчева сдался хабаровской полиции

    Хабаровск, 19 сентября. Житель Хабаровского края Анар Аллахверанов, которого обвиняют в жестоком убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, пришел с повинной в полицию. Об этом во вторник сообщил представитель пресс-службы управления ФСБ РФ по региону.

    По данным службы, в результате проделанных оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый сдался правоохранительным органам, передает РИА Новости.

    На данный момент он дает показания следователям, уточнили в ведомстве.

    Обвиняемый в жестоком убийстве пауэрлифтера Драчева сдался хабаровской полиции

    Ранее Аллахверанова обвинили в федеральный и международный розыск.

    Напомним, в конце августа возле ресторана «Галерея» в Хабаровске между Драчевым и Аллахверановым вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку.

    В результате Драчев получил сильный удар в голову, упал и потерял сознание. Его экстренно доставили в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось. Согласно последним данным, он умер из-за черепно-мозговой травмы. 

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    Автор: Дана Балан
    #хабаровск #драчев #пауэрлифтинг
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