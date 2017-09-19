Обвиняемый в жестоком убийстве пауэрлифтера Драчева сдался хабаровской полиции

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Хабаровск, 19 сентября. Житель Хабаровского края Анар Аллахверанов, которого обвиняют в жестоком убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, пришел с повинной в полицию. Об этом во вторник сообщил представитель пресс-службы управления ФСБ РФ по региону.

По данным службы, в результате проделанных оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый сдался правоохранительным органам, передает РИА Новости.

На данный момент он дает показания следователям, уточнили в ведомстве.

Ранее Аллахверанова обвинили в федеральный и международный розыск.

Напомним, в конце августа возле ресторана «Галерея» в Хабаровске между Драчевым и Аллахверановым вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку.

В результате Драчев получил сильный удар в голову, упал и потерял сознание. Его экстренно доставили в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось. Согласно последним данным, он умер из-за черепно-мозговой травмы.