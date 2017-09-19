Грипп сдает свои позиции в России

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Москва, 19 сентября. Заболеваемость гриппом в России снизилась впервые за последние три года. Как пишет газета «Известия», за семь месяцев 2017 года заболели на 37,8% россиян меньше, чем за тот же период в 2016 году.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в 2016 году число заболевших было 81,7 тысяч человек, в 2017 году их 50,9 тысяч, что на 37,8% меньше. При этом среди детей заболеваемость гриппом снизилась лишь на 15%.

Эксперты объяснили положительные сдвиги относительно легким штаммом вируса в эпидемиологическом сезоне-2016/17. Также среди причин — улучшение качества вакцин и ответственный подход населения к здоровью.